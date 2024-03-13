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Юэн Макгрегор назвал своих любимых персонажей из «Звездных войн»

Актёр Юэн Макгрегор, известный по роли джедая Оби-Вана Кеноби в «Звёздных войнах», дал интервью CBS Mornings. На шоу он назвал своих любимых персонажей франшизы.

Юэн Макгрегор назвал своих любимых персонажей из «Звездных войн»
© Чемпионат.com

Ими оказались Хан Соло и Люк Скайуокер, которых в фильмах сыграли Харрисон Форд и Марк Хэмилл соответственно. Ранее Макгрегор также отмечал и принцессу Лею, сыгранную Кэрри Фишер. Он называл Лею лучшим женским персонажем «Звёздных войн» среди всех существующих.

Сам Юэн Макгрегор вернулся к роли джедая для сериала про Оби-Вана Кеноби. Первый сезон получил смешанные отзывы от критиков и зрителей. Недавно актёр говорил и про желание сняться во втором сезоне шоу, однако проект ещё официально не продлён. Будет ли продлён вообще, неизвестно.

Актеры
Кэрри Фишер
Харрисон Форд
Марк Хэмилл
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