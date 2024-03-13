Голливудская актриса Марго Робби спровоцировала слухи о пластике. Соотвествующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

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Журналисты обратили внимание, что внешность Марго Робби сильно изменилась с начала ее карьеры. Долгое время актрису называли представительницей типажа baby face, основными признаками которого являются круглый овал лица, пухлые губы и щеки.

Однако можно заметить, что лицо знаменитости стало более очерченным. Еще летом 2023 года косметолог Дана Омари Харрелл предположила, что Марго Робби сделала верхнюю блефаропластику, подтяжку бровей и ринопластику. Слухи о том, что Марго Робби прибегла к пластике, разгорелись с новой силой после того, как актриса вышла на красную дорожку афтепати «Оскара».

«Возможно, у нее был имплантат в подбородке, но в остальном я не думаю, что ее черты лица сильно изменились», «Экстремальная диета и подтяжка век, а также липосакция лица», «Конечно, ринопластика, но опять же, это делает большая часть Голливуда», — писали в комментариях.

В июле состоялся релиз фильма «Барби», в котором главные роли исполнили актеры Марго Робби и Райан Гослинг. За первые выходные картина собрала $356 миллионов по всему миру. К 31 июля кассовые сборы превысили отметку $800 миллионов. В конце января стало известно, что Американская академия кинематографических искусств и наук не выдвинула Марго Робби в претенденты на премию «Оскар».