Дженнифер Лопес вышла на публику без макияжа

Актриса и певица Дженнифер Лопес была замечена 12 марта в Лос-Анджелесе. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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54-летняя Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци, когда направлялась в танцевальную студию. Певица надела темно-коричневый костюм, бежевое длинное пальто, белые кроссовки и солнцезащитные очки в леопардовой оправе. Знаменитость вышла на публику с темной сумкой Hermès Birkin, стоимость которой, по информации издания, около $30 тысяч. Дженнифер Лопес собрала волосы в гладкий пучок и отказалась от макияжа.

В 2021 году Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке «Венецианского кинофестиваля». Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более чем 5 миллионов долларов.

В июле того же года знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Спустя несколько недель Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли свадьбу. У невесты было несколько белоснежных платьев, над которыми работал Дом моды Ralph Lauren. Торжество завершилось тортом Minette Rushing Custom Cakes, танцевальной вечеринкой и фейерверком.