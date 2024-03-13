В Сети появился первый отрывок из сериала "Игры" об Олимпиаде-80

"Кинопоиск" представил первый отрывок из сериала "Игры" о подготовке Олимпиады-80. В нем главный герой Игорь Зорин (Григорий Верник) приступает к работе в оргкомитете Олимпиады-80. Его первая задача от начальницы Ирины Светловой (Мария Карпова) - сделать 15 копий документа на специальной копировальной машине под названием "Ксерокс". Но то, что кажется простым на словах, на деле оборачивается запутанным квестом...

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Действие сериала "Игры" происходит в конце 1970-х годов в Советском Союзе, когда вся страна и ее жители находились в ожидании летних Олимпийских игр. Тогда СССР победил в голосовании МОК, опередив США, и впервые получил право принять иностранных спортсменов на своей территории.

Главный герой - сын советского функционера Игорь Зорин - попадает в оргкомитет Олимпиады-80, где он будет работать волонтером под начальством строгой и принципиальной Ирины Светловой. И окажется участником игр не только Олимпийских, но и политических.

В сериале также сыграли Юрий Стоянов, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Алексей Серебряков, Сергей Чонишвили, Александра Бортич, Вячеслав Чепурченко, Евгения Дмитриева и другие. Премьера на "Кинопоиске" уже в этом году.

Прямая речь

Григорий Верник, актер:

"Мой герой - Игорь Зорин, человек из интеллигентной семьи, который никогда не испытывал недостатка в материальном. Прожигал жизнь и прожигал. Внезапно он понимает, что не знает, чего же на самом деле хочет от этой жизни. И ряд обстоятельств приводит к тому, что он устраивается работать в Олимпийский оргкомитет накануне Олимпиады-80 и попадает в этот сумасшедший круговорот событий, подводных камней, интересных, непривычных ему людей, странных ситуаций, любви, предательств и многого другого. Но главное - у него впервые появляется цель".

Мария Карпова, актриса: