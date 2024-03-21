«Хорошие артистки моего возраста не нужны»: как сейчас живет Анна Каменкова

Заслуженная артистка РСФСР Анна Каменкова обрела известность после выхода фильмов «Молодая жена» и «Софья Петровна». Что известно о карьере и личной жизни актрисы, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Анна Каменкова

Каменкова родилась 27 апреля 1953 года в Москве. Актерский талант у нее проявился с детства, в шесть лет она впервые снялась в кино, а в 12 выступила на сцене Большого театра в спектакле «Русалка». После окончания театрального училища имени Щепкина артистка поступила на службу в театр на Малой Бронной.

Ее полноценным дебютом в кино стала картина «Лесные качели», затем Каменкову пригласили на главную роль в фильме «Весенний призыв». Позднее она снималась в лентах «Следствие ведут знатоки», «Круг обреченных», «Молодая жена» и других. Одной из наиболее запоминающихся ролей актрисы стал образ Софьи Петровны из одноименного фильма режиссера Аркадия Сиренко.

В 90-е годы Каменкова активно работала актрисой дубляжа. Ее голосом говорят Джульетта в фильме Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» и Лариса в «Жестоком романсе». Артистка также озвучивала для российского показа звезд мирового кино Шэрон Стоун, Уитни Хьюстон, Мерил Стрип, Джоди Фостер, Джулию Робертс.

Что известно о личной жизни Анны Каменковой

Во время работы в театре на Малой Бронной Анна Каменкова познакомилась с режиссером Анатолием Спиваком, который старше ее на 15 лет. Они официально оформили свои отношения в 1980 году. Артистка пережила несколько выкидышей из-за большого количества работы и стресса, а после очередной прерванной беременности врачи сообщили ей, что у нее больше не будет детей.

«Я один раз потеряла ребенка на шестом месяце беременности. Потом месяц лежала, уткнувшись лицом в стенку. Я спасалась только работой. В какой-то момент поняла, что мне не дано иметь детей», — рассказала она в программе «Судьба человека».

Через семь лет после свадьбы у супругов родился сын Сергей. Он специалист по авторскому праву, выпускник юридического факультета ВШЭ.

Анна Каменкова признавалась, что однажды у нее появились чувства к другому мужчине, о чем она честно рассказала супругу. Однако актриса не смогла променять семью на новый роман.

«Накрыло меня тогда так глобально, что я честно рассказала о своих чувствах Толе. Да и скрывать-то было невозможно — мое состояние все видели невооруженным глазом. В эту же ночь я убежала — туда, к тому мужчине, но так и не смогла переступить через себя. А Толя, умный, тонко чувствующий все нюансы, взял меня потом просто мертвой хваткой, да так и не выпустил», — рассказала актриса 7days.ru.

Чем сейчас занимается Анна Каменкова

В 70 лет Анна Каменкова выходит на сцену театра «Модерн» в постановках «О дивный новый мир», «Человек с глазами Моцарта» и других, а также снимается в кино.

В прошлом году с участием артистки вышли сериалы «Открытый брак» и «Мосгаз. Последнее дело Черкасова». В феврале 2024 года состоялась премьера ленты «Многодетство», где Каменкова сыграла героиню Серафиму. На настоящий момент актриса задействована в съемках картины «Стюардесса». Актриса признается, что изобилия работы, которое было у нее раньше, больше нет.

«Увы, хорошие артистки моего возраста сейчас здесь не нужны. Конечно же, мне хочется надеяться на то, что судьба подарит мне еще глубокие роли, но, с другой стороны, говорю себе: „Ты уже и так много сделала в профессии, да и сейчас что-то еще поигрываешь. Успокойся уже, хватит суетиться“», — говорила она.

В 2023 году на открытии IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» Анне Каменковой вручили первую почетную премию — за вклад в кинематограф, под названием «Жизнь в кино».