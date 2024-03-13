Онкология, приемная дочь, три брака: как живет актриса Евгения Симонова

Народная артистка России Евгения Симонова снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о личной жизни актрисы и состоянии ее здоровья?

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Чем известна Симонова

Евгения Симонова родилась 1 июня 1955 года в Санкт-Петербурге. Училась в Щукинском училище на курсе Ю. Катина-Ярцева.

В кино она дебютировала в 1973 году в картине «В бой идут одни „старики“». Также Симонова снималась в проектах «Афоня», «Пропавшая экспедиция», «Школьный вальс», «Обыкновенное чудо», «Транзит», «Карантин», «Дети солнца», «Саломея», «Дети Арбата», «Капля света», «Выстрел», «Осиное гнездо», «Медиум», «Друг на час» и других.

Всего в фильмографии актрисы более 80 работ.

Что известно о личной жизни Симоновой

На съемках фильма «Пропавшая экспедиция» Евгения Симонова познакомилась с Александром Кайдановским. Они поженились в 1975 году. В браке родилась дочь Зоя, которая тоже стала актрисой. Она снималась в картинах «Склифосовский», «С чего начинается Родина», «Колл-центр» и других.

В 1980 году Симонова и Кайдановский развелись.

«Одним из раздражающих факторов в их отношениях было то, что, когда мама в какой-то период очень много работала, у папы не было ничего. Он просто бесился, что у мамы так все хорошо получается», — рассказывала дочь артистов.

После развода Симонова вышла замуж за актера Дмитрия Полонского. Их брак продлился чуть больше года.

Третьим избранником артистки стал режиссер Андрей Эшпай. В 1985 году у пары родилась дочь Мария Эшпай, которая стала пианисткой.

В начале 90-х годов умерла актриса Людмила Коршакова, с которой дружила Симонова. У нее осталась 13-летняя дочь Даша. Артистка оформила опекунство над девочкой и стала для нее второй мамой.

«Покупала джинсы Зое и мне, никогда не делала различий. Она вся такая нежная, хорошая, добрая, я ей очень благодарна, что она меня не бросила», — рассказывала Коршакова-младшая в программе «Привет, Андрей!».

Что известно о состоянии здоровья Симоновой

В 2021 году Евгения Симонова рассказала о том, какой диагноз врачи поставили ей 10 лет назад.

«Не было же ограничений! Воспаление легких, а у меня спектакль в Иркутске, билеты проданы. Ну воспаление легких — и что? Потеплее оделась, напилась антибиотиков, поехала в аэропорт, села в самолет, температуру сбила, приехала, сыграла, вернулась и продолжила лечиться. Потом опять съемки. Вот так я все преодолевала. И началась хроника», — признавалась актриса в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

По словам Симоновой, так продолжалось несколько лет, пока в начале нулевых медики не обнаружили в легких артистки подозрительное затемнение. При этом артистка отмечала, что не сильно переживала из-за этой ситуации.

«Потом после очередного воспаления легких вдруг она у меня раз — и выросла. Врачи сказали удалять. Испугалась? Нет! Я вообще всегда панически боюсь за близких, а за себя — нет. Не знаю почему. Не могу сказать, что готова умереть завтра-послезавтра. Но, если скажут, что надо, могу принять это, потому что я благодарна», — объясняла она.

В 2013 году родные отправили Симонову в Германию на лечение.

«Хирург, который потом меня оперировал, сказал: „Резать однозначно“. А мне в Москве такие ужасы рассказали по поводу этой операции: там рассекали со спины, ребра подпиливали. А плевра долго восстанавливается», — говорила артистка.

В итоге она согласилась лечь под нож. На операционном столе специалист нашел у нее аденокарциному — злокачественную опухоль.

«Хирург еще думал, что это может быть новообразование воспалительного характера. И только когда они вскрыли и взяли оттуда биопсию, результаты показали онкологию. Тогда вместо какой-то части он удалил мне всю нижнюю долю правого легкого», — вспоминала Симонова.

Уж через месяц она вернулась к работе в театре и чувствовала себя хорошо.

«А потом вдруг перед пандемией мне кто-то аккуратно звонит: „Жень, как дела? Ты сейчас где?“ Оказалось, что в интернете прошла информация, что у меня сейчас онкологическое заболевание и врачи борются за мою жизнь», — удивлялась актриса.

Чем сейчас занимается Симонова

Евгения Симонова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Русский роман», «Московский хор», «Август. Графство Осейдж».

В 2023 году актриса снялась в картинах «Иные» и «Точка опоры». В скором времени также должны выйти сериалы «Стюардесса», «Дело Германа» и «Смотри на меня» с ее участием.