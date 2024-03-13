Звезда «Кадетства» пришла на гала-ужин в платье с открытыми плечами

Актриса Елена Захарова стала гостью гала-ужина премии BraVo. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе.

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19 марта на Исторической сцене Большого театра состоится знаковое культурное мероприятие международного масштаба – VI церемония вручения музыкальной премии BraVo. В честь этого события 12 марта в ресторане Quadrum прошел торжественный гала-ужин. Одной из гостей ужина стала звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова. Для выхода на публику она предпочла облегающее черное платье с открытыми плечами. Волосы ей распустили и сделали яркий макияж с розовой помадой.

Гостями вечера также стали Александр Панайотов, Mia Boyko, Ваня Дмитриенко, Севиль, Леша Свик и другие.

Звезда «Кадетства» признавалась, что после родов смогла быстро восстановиться. По словам актрисы, лишний вес ушел благодаря грудному вскармливанию и активному образу жизни — знаменитость не отказывала себе в любимых десертах и не занималась фитнесом, однако это не мешало ей худеть. Артистка по-прежнему не придерживается строгих диет, но старается не переедать на ночь.