Билли Болдуин пришел в ярость от откровений Шэрон Стоун

Билли Болдуин, с которым Шэрон Стоун вынуждали переспать ради фильма, яростно отреагировал на откровения актрисы
Накануне актриса Шэрон Стоун впервые озвучила имя продюсера, который во время съемок фильма «Щепка» вынуждал ее переспать с коллегой по фильму Уильямом (или просто Билли) Болдуином — представителем большой актерской семьи и дядей Хейли Бибер по совместительству. Тогда, вспоминала Шэрон, съемочный состав был уверен, что секс с Болдуином поможет ему раскрепоститься в кадре и сделать кинокартину куда лучше. Взять на роль более талантливого актера, говорит она, команда просто отказалась.
Об этом вопиющем случае 66-летняя знаменитость рассказала еще три года назад в своих мемуарах, правда, тогда она обошлась без имен. Теперь же Стоун решила сдать явки и пароли, рассекретив всех участников скандальной ситуации. Болдуин тут же отреагировал на обвинения коллеги.
Как передает Daily Mail, Билли пришел в ярость, узнав о заявлениях Шэрон. Он уверен, что причиной всех этих разговоров спустя более двух десятков лет является обида актрисы на то, что тот долгое время избегал ее знаков внимания и ухаживаний.
«Не понимаю, почему Шэрон Стоун продолжает говорить обо мне спустя все эти годы. Она все еще влюблена в меня или ей все это время было больно, что я избегал ее ухаживаний?» — написал он в соцсети X и добавил, что и у него в арсенале предостаточно странных и грязных историй о скелетах в шкафу Стоун, основываясь на которых он тоже может написать целую книгу и выставить партнершу по фильму в нелестном свете.
Ох и драма разворачивается!
Билли Болдуин, с которым Шэрон Стоун вынуждали переспать ради фильма, яростно отреагировал на откровения актрисы
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Шерон Стоун рассекретила имя продюсера, который заставлял ее заниматься сексом с коллегой по фильму ради «лучшего эффекта»