Умер актер Майкл Калвер, известный по культовой сцене из "Звездных войн"

Британский актёр Майкл Калвер скончался на 86-м году жизни, сообщает The Sun со ссылкой на его представителей.

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Отмечается, что причиной кончины стала продолжительная болезнь. Отмечается, что смерть наступила ещё 27 февраля.

Калвер известен в первую очередь по роли капитана Лорта Ниды в фильме "Звёздные войны: Эпизод V: Империя наносит ответный удар". Его героя при помощи Силы бесконтактно умерщвляет жестокий Дарт Вейдер.

Среди других проектов Калвера за более чем пятидесятилетнюю карьеру: "Мисс Марпл: Указующий перст", "Из России с любовью" из бондианы, сериалы "Брат Кадфаэль", "Импрессионисты", "Возвращение Шерлока Холмса", "Сыщики-любители экстра-класса", "Мстители", "Новые Мстители", "Инспектор Морс", "Новые уловки" и прочие.