Кино, монастырь, тюрьма: повороты судьбы звезды фильма «Завтра была война»

Советский фильм «Завтра была война» вышел в прокат в 1987 году. Одну из главных героинь, девушку с необычным именем Искра, сыграла молодая актриса Ирина Чериченко. Эта роль не только сделала ее звездой советского кинематографа, но и наложила отпечаток на всю карьеру. Режиссеры видели в ней только Искру и предлагали однотипные роли. Но жизнь самой актрисы сама могла стать основой для фильма. В ней было самые неожиданные повороты: кино, монастырь и даже тюрьма.

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Девочка из Мелитополя

Ирина Вячеславовна Чериченко родилась 3 августа 1963 года в поселке Полярный Мурманской области. Ее отец был офицером-подводником, а мать — руководителем самодеятельности в офицерском клубе. Когда девочке исполнилось 4 года, семья переехала в Украину. Там в городах Запорожье и Мелитополь прошло детство будущей актрисы.

© Ирина Чериченко

В школьные годы Ирина занималась балетом, а получив аттестат, поступила в Мелитопольское культурно-просветительное училище. Специальностью девушки стала хореография. Но во время выпускного экзамена по классическому танцу Чериченко упала и повредила мениски коленей. С такой травмой о танцевальной карьере можно было забыть. Но девушка не отказалась от мечты и, не имея возможности выступать, стала работать педагогом-хореографом.

В мелитопольском Дворце культуры, где находился танцевальный кружок, работал звукооператором Евгений. Он стал первым мужем Ирины. Но дома талантливой красавице не сиделось. Она считала, что достойна большего, и мечтала стать актрисой. Чериченко дважды ездила в Москву поступать в ГИТИС и Щукинское училище.

© Ирина с первым мужем Евгением

В ГИТИСЕ ей отказали из-за сильного украинского акцента. А вот в «Щуку» она прошла по конкурсу. Мать Ирины была против переезда дочери в столицу, но та не послушалась. Из-за этого отношения с семьей стали натянутыми, и одно время родители даже отказывались помогать строптивой дочери. Супруг тоже не поддержал Чериченко, отказавшись уезжать из Мелитополя. Паре пришлось расстаться.

Переезд в столицу

Москва приняла студентку Чериченко негостеприимно. Ей не удалось получить комнату в общежитии, а чтобы снять жилье не было денег. Тогда Ирина устроилась дворником. Зарплата работника метлы была совсем небольшой, но по должности ей полагалось жилье. Правда, это было громко сказано — Чериченко поселили в маленькой комнатушке в цокольном этаже. Зато это была крыша над головой, причем бесплатная.

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Актерское ремесло начало приносить финансовые результаты на втором курсе. Ирину пригласили на роль Искры в кинокартину «Завтра была война». Вместе с ней снималась еще одна будущая звезда кино — Наталья Негода. Фильм пришелся по душе зрителям, и Ирина стала знаменитостью. Свой первый гонорар — 580 рублей, она потратила на сережки с маленькими бриллиантами.

Но успех первого фильма сыграл с ней злую шутку. Снималась Чериченко много, но все ее роли были похожи как под копирку. Режиссеры предлагали ей роли, похожие на Искру. Это были целеустремленные, несгибаемые особы с жаждой справедливости. О драматичных ролях, милых сердцу Ирины, приходилось только мечтать.

Послушница Ирина

Она была счастлива, когда ей предложили роль в новом амплуа. Чериченко предстояло сыграть воспитательницу детдома в фильме «Птицам крылья не в тягость». Но тогда актриса не знала, что съемки в картине изменят ее жизнь. В Псковской области, где работала съемочная группа, было много монастырей. В одном из них Ирина неожиданно встретила троюродного брата, с которым не виделась с детства. Мужчина служил священником.

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Чериченко начала общаться с родственником и часто приходила в монастырь после работы. А когда съемочная группа уезжала в Москву, она сообщила всем, что уходит в монастырь послушницей. Коллеги были ошарашены таким решением и отговаривали ее. Но женщина стояла на своем и осталась в Успенском монастыре.

Ирина провела в обители год, пока не поняла, что монашеская жизнь не для нее. Ей хотелось общаться, делиться переживаниями и выслушивать послушниц. Но в монастыре свободное общение было строго запрещено. Не выдержав отрешения от мирской жизни, после долгих колебаний Чериченко вернулась в столицу.

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Сниматься актрису больше не приглашали и Ирине пришлось зарабатывать на жизнь хореографией. Чериченко повезло и однажды ее позвали в Испанию танцевать в ансамбле. Старые травмы не давали о себе знать, и женщина согласилась. В Испании она танцевала, а кроме этого подрабатывала водителем. Она возила по стране двух парней, жизнь которых проходила в командировках.

От тюрьмы и от сумы…

С ребятами Ирина познакомилась на пляже и практически ничего о них не знала. Для нее было шоком, когда их троих арестовала испанская полиция. Оказалось, что ее работодатели — наркоторговцы. В уголовном деле Чериченко проходила как их соучастница. Потрясение было таким сильным, что женщина потеряла в полицейском участке сознание. Позднее оказалось, что она перенесла микроинсульт.

К счастью, за решеткой ей пришлось пробыть всего трое суток. Следствие выяснило, что она не знала о «бизнесе» своих спутников и Ирину отпустили. Разорвав контракт с ансамблем, Чериченко тут же уехала в Россию. В Москве ей снова пришлось начинать все сначала. Не было жилья, а значит, прописки и нормальной работы.

Когда актрисе предложили, наконец, служить в Новом драматическом театре, пришлось пойти на радикальные меры. Чтобы получить столичную прописку, Чериченко вступила в фиктивный брак со своим другом и коллегой, актером Валерием Яременко. Фикция, кстати, была взаимовыгодной. Мужчина, женившись, смог встать в очередь на квартиру.

© Ирина Чериченко и Валерий Еременко

Падения и взлеты

Но произошло нечто неожиданное. После непродолжительного проживания в одной съемной квартире Ирина и Валерий поняли, что любят друг друга. Фиктивный брак по расчету превратился в самый настоящий! К сожалению, семейное счастье длилось всего 4 года, но это было замечательное время. Рухнуло все внезапно. Чериченко была беременна, и однажды утром у нее начались преждевременные роды.

Женщина потеряла двойню, что стало сильным потрясением для нее и супруга. Трагедия изменила Ирину, и она почувствовала, что не хочет быть с Валерием. Они развелись по обоюдному согласию, без ссор и упреков. Опять женщина осталась одна, причем не в самое лучшее время. На дворе были 90-е и кино снимали редко. Многие актеры сидели без работы и перебивались случайными заработками. Чериченко иногда играла в театре, но дохода это почти не приносило.

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Тогда, чтобы свести концы с концами, Ирина Чериченко попробовала себя в бизнесе и у нее получилось. Оказалось, что у нее не только актерский, но и предпринимательский дар. Бизнесвумен могла продать что угодно и кому угодно, поэтому быстро достигла успеха. Из театра ей пришлось уволиться, зато поступило предложение возглавить крупную российско-бельгийскую компанию.

Возвращение в актерскую семью

Новая работа предполагала командировки по всему миру. Во время одного из перелетов Ирина познакомилась с Артуром, от которого родила сына Филиппа. Отцу малыша она сказала — ребенок будет только ее, и до исполнения 16 лет с ним видеться не нужно. Сына Чериченко решила растить сама, так как не хотела больше впускать в свою жизнь мужчин. Прошло некоторое время и здоровье предпринимательницы пошатнулось. У нее обнаружили онкологическое заболевание, к счастью, своевременно. Чериченко удалось полностью выздороветь, но болезнь она восприняла как знак. Женщина ушла из большого бизнеса и вернулась в театр и кино.

© Ирина Чериченко и Алексей Лысенков

А потом пришла настоящая любовь в лице Алексея Лысенкова, ведущего телепрограммы «Сам себе режиссер». Они счастливо прожили 11 лет, которые были насыщенными и интересными. Но актриса почувствовала, что чувства угасли, и ушла от мужа.

Сейчас она живет для себя и сына, снимается в кино, играет в театре и много путешествует. Особенно Ирина Чериченко любит Индию, которую считает своим «местом силы».