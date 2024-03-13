Актриса Алла Чернова: куда пропала, как сейчас живет, снимается ли в кино

Актриса Алла Чернова известна зрителю по съемкам в советских фильмах «Месяц май», «Тайна „Черных дроздов“», «Огненный мост». Около 40 лет она не снимается в кино. Как сложилась жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

© Кадр из фильма «Огненный мост»

Чем известна Алла Чернова

Алла Чернова родилась 26 сентября 1943 года. После окончания Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина, переехала из в Москвы в Санкт-Петербург, где была принята на службу в Ленинградский театре имени Ленинского комсомола, а позднее перешла в Театр комедии.

Чернова дебютировала в кино в 1963 году в фильме «Коротко лето в горах», а затем сыграла главные роли в картинах «Месяц май» и «Не забудь... станция Луговая». Позднее она также появилась в лентах «Огненный мост», «Ночная смена», «Тысяча окон» и других.

В 1983 году Алла Чернова снялась в детективе «Тайна „Черных дроздов“», который имел крупный успех в СССР. В том же году артистка появилась в эпизодической роли в ленте «Требуются мужчины». С тех пор она больше в кино не снималась.

Почему Алла Чернова ушла из кино

В 42 года Алла Чернова серьезно заболела. Тогда врачи не давали никаких прогноз насчет ее состояния здоровья, но супругу артистки — режиссеру Леониду Манакеру, удалось достать дефицитные лекарства.

«Муж сделал все, что мог, чтобы я встала на ноги: доставал лекарства, находил лучших врачей — и в конце концов болезнь отступила», — рассказала она 7days.ru.

Когда Чернова пошла на поправку, она отправилась с супругом в путешествие по Европе. А по возвращении приняла решение стать педагогом актерского мастерства.

«Из-за недуга карьеру актрисы пришлось завершить. Я ушла в педагогику. Преподавала мастерство в Академии культуры. <...> Из академии я спокойно ушла на пенсию», — добавила артистка.

Что известно о личной жизни Аллы Черновой

Первым мужем Черновой стал актер Всеволод Абдулов, с которым она познакомилась на съемках картины «Месяц май». После отъезда из Москвы актриса стала много работать с режиссером Леонидом Менакером. Между ними завязались отношения и по приезду в Москву к мужу артистка рассказала о ему о своем романе и собрала вещи.

Со вторым мужем Леонидом Менакером Алла Чернова прожила сорок лет вплоть до его смерти в 2012 году. В браке родились двое сыновей — Александр и Михаил.

Сын артистов Алексей Чернов до 18 сентября 2015 года был первым заместителем главы Республики Коми, заслуженный работник Республики Коми. Арестован по делу о мошенничестве вместе с экс-главой региона Вячеславом Гайзером и другом детства Игорем Ковзелем.

Чем сейчас занимается Алла Чернова

Алле Черновой 80 лет. Все свое время она уделяет внукам и посещает спектакли своих бывших студентов. Также она ежегодно с ними отмечает день рождения ныне покойного супруга. В последних интервью артистка признавалась, что после выхода на пенсию ей неоднократно предлагали написать книгу воспоминаний, однако она отказывалась.