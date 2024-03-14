Актриса Моника Беллуччи снялась в платье с открытыми плечами

Актриса Моника Беллуччи стала лицом нового выпуска журнала ODDA. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

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59-летняя Моника Беллуччи позировала в «платье-скатерти» с цветочным принтом. Образ дополнили черные туфли-лодочки на высоких каблуках и массивные серьги. Волосы ей распустили и выпрямили и сделали макияж с угольно-черными стрелками.

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Моника Беллуччи состоит в отношениях с режиссером Тимом Бертоном. Слухи о романе знаменитостей появились в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером. В октябре Беллуччи и Бертон дебютировали как пара на кинофестивале в Риме. В январе актриса и режиссер посетили ежегодную церемонию вручения премии «Эмми».

До романа с Тимом Бертоном Моника Беллуччи дважды была замужем – за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. От второго брака у актрисы есть две дочери: Леони и Дева.