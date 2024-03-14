Как Николас Кейдж превзошел сам себя в фильме «Герое наших снов»

В российский прокат выходит трагикомедия «Герой наших снов», в которой Николас Кейдж играет лысого профессора, являющегося во снах миллионам людей по всему миру. Режиссеру Кристоферу Боргли в этом фильме удалось совместить сатиру на современную механику производства медийных звезд и пронзительную историю классического лишнего человека. О том, что из этого получилось, рассказывает «Лента.ру».

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Дата выхода: 14 марта

Страна: США

Продолжительность: 1 ч 42 мин

Режиссер: Кристофер Боргли

В ролях: Николас Кейдж, Джулианна Николсон, Лили Берд

Нет ничего удивительного в том, что профессор Пол Мэттьюс (Николас Кейдж) однажды приснился своей дочери. Странно, правда, что он никак не участвовал в событиях сна, а просто наблюдал за тем, как ребенок возносится над пожухлыми осенними листьями на заднем дворе. И уж совсем удивительно, что в той же молчаливой роли он стал являться ночами еще миллионам людей, включая собственных студентов. В университете Пол преподает эволюционную биологию, и на его лекциях молодежь обычно как раз спит. Однако все меняется в одночасье, и вот Мэттьюс уже становится знаменит на всю страну. С ним хотят заключать рекламные контракты, а он, кажется, только больше цепенеет от необходимости менять свою неказистую, но привычную жизнь. И вот однажды из наблюдателя Пол в чужих снах превращается в убийцу.

Редкий случай — российские прокатчики придумали зарубежному фильму название, пожалуй, конгениальное оригинальному. По-английски фильм Кристофера Боргли называется Dream Scenario — вполне звучно, но по-русски «Сценарий снов» (или, допустим, грез) звучит все-таки не так эффектно. «Герой наших снов», напротив, апеллирует сразу ко многим областям подсознательного. Прежде всего, к школьной программе — роману Лермонтова «Герой нашего времени», который, в свою очередь, виртуально полемизировал с другой книгой, где героя звали в честь великой русской реки — «Евгением Онегиным». Рифма — уж точно случайно — воспроизводится на сей раз и в российском прокате, где идет «Онегин» Сарика Андреасяна. Вторая ассоциация не такая масштабная, но куда более очевидная. Сыгравшего у Боргли главную роль Николаса Кейджа знают сегодня даже те, кто каким-то образом не видел ни одного фильма. Виной тому не только «невыносимая тяжесть огромного таланта», но и известные мимические особенности. Кейдж выразил весь спектр эмоций, например, от чтения современных новостей еще в конце прошлого века — чтобы убедиться в этом, достаточно пересмотреть, например, фильм Джона Ву «Без лица», увидевший свет в 1997 году.

Ирония заключается в том, что в «Герое наших снов» Кейдж впервые за долгое время совершенно не похож на себя благодаря массивному гриму

Лысый, одутловатый, бородатый очкарик Пол Мэттьюс меньше всего напоминает героя «Призрачного гонщика» или дилогии «Сокровище нации». Эту картину обязательно стоит увидеть зрителям, уверенным в том, что Николас всегда переигрывает, потому что всю первую половину «Героя наших снов» упакованный в мешковатый свитер актер существует на экране сдержанно и экономно. Парадоксальным образом именно эта манера усиливает драматический эффект от происходящего. Каждая нелепая ситуация, в которую попадает герой, выглядит не столько смешно, сколько жутковато. Кульминацией становится набоковский эпизод с нимфеткой, которой Мэттьюс является в напряженном эротическом кошмаре. Кейдж умеет быть невероятно смешным, однако здесь его сутулый и растерянный Мэттьюс — классический лишний человек, несуразное пустое место с разрушенной самооценкой.

Подобно Акакию Акакиевичу Башмачкину из гоголевской «Шинели» (все-таки без русской классики здесь никуда), Мэттьюс получает возможность прожить какую-то настоящую жизнь только в фантазийном пространстве сна. И в этом заключается трагедия героя — тем более, что в какой-то момент оказывается, что и в грезах ему кое-кто мешает развернуться. В этой части Кейдж уже зажигает в глазах фирменное безумие, позирует во фреддикрюгеровской перчатке и обрушивает сюжет в пространство трагифарса. Благодаря стиранию грани между сном и явью, становится возможен и финальный выход в гигантском пиджаке с плеча Дэвида Бирна золотой эпохи группы Talking Heads. Любой, кто в своей жизни видел великолепно снятый будущим режиссером «Молчания ягнят» Джонатаном Демме концертный фильм Stop Making Sense, на этих кадрах гарантировано прослезится.

Однако Боргли отлично понимает, что депрессивной трагикомедией (даже с Николасом Кейджем) зрителя в зал не затащишь. Именно поэтому на другом полюсе «Героя наших снов» разворачивается сатирический сюжет о тлетворном влиянии соцсетей и культуре отмены. Эта часть сценария движется через все необходимые опорные точки. Есть комические менеджеры социальных медиа — в этом эпизоде в традиционном амплуа мерзкого хипстера задействован Майкл Сера. Есть динамичная коллизия с обрушившейся на голову популярностью и тем, как она оборачивается против своего носителя. Есть даже локальный кровавый кошмар в декорациях школьного актового зала ближе к финалу. Однако эта яркая линия все-таки носит скорее анекдотический характер — ее сумбурностью, кстати, больше всего недовольны те же самые критики, которые хвалили «Треугольник печали» и другие сатирические упражнения последнего времени.

Драматургическая конструкция выстроена Боргли таким образом, что два сюжета — социальный и экзистенциальный — дополняют и подпирают друг друга, а по отдельности существовать никак не могут. В этой сложности заключается и уязвимость фильма, и его сила. Между двумя болевыми точками пульсирует напряжение, холодный и вязкий драйв, заставляющий вспомнить о том, что режиссер родом из Норвегии, где знают толк в темных зимних эмоциях. И трудно представить, что было бы, если бы за сценарий Боргли взялся Ари Астер, который собирался снимать в главной роли Адама Сэндлера. Впрочем, сложно себе представить человека, который всерьез обрадуется, увидев во сне Сэндлера. А вот сны с Кейджем, напротив, выглядят вполне легитимным способом отдохнуть от запаршивевшей реальности.

Фильм «Герой наших снов» (Dream Scenario) выходит в российский прокат 14 марта