«Уничтожение меня»: куда пропала главная героиня «Бедной Насти» Елена Корикова

Елена Корикова с самого начала своей актерской карьеры имела большой успех. Сначала она снялась в кинофильме «Барышня-Крестьянка», а потом стала кумиром практически каждого второго жителя нашей страны благодаря роли в сериале «Бедная Настя». Но, если в работе девушке сопутствовала удача, то в любовной сфере все было менее радужно.

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Ещё, будучи студенткой ВГИК, она начала роман с Дмитрием Рощиным – сыном Екатерины Васильевой. Будущая свекровь была против их отношений и всячески пыталась насолить невестке. Некоторое время спустя Елена узнала, что ждет ребенка, однако возлюбленный, вероятнее всего по наставлению мамы, отрекся от наследника и полностью ушел из жизни Кориковой. До сих пор актриса воспитывает сына самостоятельно.

Следующий партнер звезды оказался не менее подлым. После расставания с ним, у Елены начались большие проблемы с прессой. То и дело журналисты пытались затащить актрису в какой-нибудь скандал.

«Брошенный мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня. И как актрисы, и как женщины. Тогда я не придала значения его словам и много лет жила в гармонии и счастье с другим хорошим человеком», — рассказывала Корикова.

Как оказалось, экс-возлюбленный заплатил корреспондентам, чтобы отомстить девушке.

Последним фильмом в списке Кориковой стала картина «Шелест-2», вышедшая в 2018 году. По слухам, артистка обрела новую любовь, имя которой раскрывать не планирует. Она переехала жить в Черногорию в собственную виллу, поэтому редко появляется на публике.