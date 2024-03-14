Как актриса Руби Сир связана с предстоящим релизом сингла «FRI(END)S» ВИ из BTS

Несмотря на то, что завтра весь мир уже сможет послушать новый трек нашего любимчика ВИ, фанаты до сих пор пытаются найти зацепки и пасхалки, оставленные айдолом в двух тизерах и концептуальных фотографиях. Особое внимание поклонники обратили на ряд снимков с актрисой Руби Сир. Девушка прославилась благодаря роли в популярном боевике «Джентельмены». Кроме того, она является дочерью не менее популярной артистки Джульет Сир (Juliet Sear), а также занимается художеством.

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Первый раз Руби появилась во втором флеш-видео. На нескольких кадрах она стоит в обнимку с нашим ТэХёном (Taehyung), на одном вовсе забралась на плечи к айдолу. Также в ролике присутствуют моменты, когда Ви поворачивает кольцо с надписью Friend таким образом, чтобы было видно только «end».

После долгого сопоставления всех факторов из фотографий и флеш-видео, фанаты предположили, что песня повествует нам о дружбе, которая переросла в любовь. Правда, остаются непонятными несколько моментов. Например, люди, бросающиеся друг в друга попкорном, или тот кадр, где Тэ, сбитый автомобилем, лежит в луже крови. Надеемся уже завтра все наши догадки и сомнения развеются.