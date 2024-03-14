Дэнни Де Вито вернулся бы к роли Пингвина из «Бэтмена» с одним условием

Недавно культовый актёр Дэнни Де Вито дал интервью изданию Screen Rant. В нём он рассказал о своём потенциальном возвращении к роли Пингвина из «Бэтмена».

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По словам актёра, он с радостью вернётся к своему персонажу, но только с одним условием — если режиссёром фильма вновь выступит Тим Бёртон. Напомним, Де Вито сыграл Пингвина в картине «Бэтмен возвращается», которую как раз снял Бёртон.

Если бы режиссёром был Тим Бёртон, я был бы там уже через секунду. Освальд Кобблпот — мой любимчик. Я хорошо провёл время тогда. Нет, серьёзно, у нас всё было очень круто.

Роль Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен возвращается» исполнил Майкл Китон. Он возвращался к Тёмному рыцарю для недавней ленты «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли.