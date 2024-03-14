Актриса Ханде Эрчел рассказала об отношениях с бойфрендом-миллиардером

Актриса перестала скрывать свои чувства к избраннику и часто говорит о любви в своем личном блоге. Ханде обсуждает свои отношения с журналистами и с удовольствием рассказывает о Хакане. В своем последнем интервью Эрчел поведала, что Сабанджи привил ей любовь к исследованию других стран. Возлюбленные часто путешествуют вместе и показывают свои приключения в социальных сетях.

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«Не думаю, что теперь я смогу отправиться куда-то без плана. Хакан — невероятно структурированный человек. Когда я путешествую с ним, все становится очень понятно, и я к этому привыкла», - призналась артистка.

Также поклонники в комментариях пишут, что Ханде светится и выглядит счастливой. Фолловеры уверены, в этом есть заслуга избранника звезды турецких сериалов.

«Прекрасная пара! Очень подходят друг другу! Счастья им!», - пишут фолловеры Эрчел.

Напомним, Ханде Эрчел подверглась критике за слишком откровенный образ на Неделе моды в Париже. Также сейчас пара начала подготовку к свадьбе.