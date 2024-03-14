Плюс-сайз-звезда «Эйфории» снялась в откровенных образах для глянца

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра снялась в откровенных образах для австралийской версии глянцевого журнала InStyle. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Так, на одном размещенном снимке 27-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» запечатлена в полупрозрачном наряде черного цвета, состоящем из облегающий мини-юбки и бюстгальтера. На другом фото девушка предстала в кроп-топе с глубоким декольте.

© Соцсети

© Соцсети

Вдобавок знаменитость позировала перед камерой в черных трусах, надетых поверх капроновых колготок. При этом она держала в руках кожаную объемную сумку коричневого цвета, прикрывая ею обнаженную грудь.

В январе Барби Феррейра поделилась снимками в откровенном образе. Тогда актриса снялась в белом топе с глубоким декольте и черном костюме, который состоял из расклешенных брюк и кофты.