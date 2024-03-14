«Надо себе подружку родить». Актриса Зепюр Брутян хочет стать мамой девочки

28-летняя актриса Зепюр Брутян два года счастлива в браке с Павлом Прилучным. В апреле 2023 года у супругов родился сын Микаэль. Но молодая мама мечтает еще и о дочке.

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Звезда сериала «В клетке» опубликовала милые кадры с Прилучным и маленьким Микаэлем. Она показала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ), как папа и сын мило беседуют, расположившись на мягком диване.

Брутян не раскрыла, о чем разговаривал Прилучный с сыном. На ролик она наложила музыку, отметив, что «мужские разговоры нельзя подслушивать».

«Надо себе подружку родить», — сказала жена актера.

Актриса показала, как играет с маленьким сыном. Она изображала звуки животных, а Микаэль за ней повторял. Сына она назвала ангелочком. Зепюр призналась, что готова отдать все за его смех.

Зепюр Брутян и Павел Прилучный поженились в 2022 году, спустя год у пары родился сын Микаэль. У актера есть также двое детей от брака с Агатой Муцениеце — 11-летний сын Тимофей и семилетняя дочь Мия.