Актер Александр Обласов рассказал о новом сериале «Камера Мотор»

На канале ТНТ состоялась премьера нового комедийного сериала «Камера Мотор» о работнике видеосалона, который в 1991 году случайно попадает в места не столь отдаленные и там под руководством начальника колонии начинает снимать свои версии голливудских фильмов. Одну из главных ролей, майора Басова, исполнил Александр Обласов.

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— Александр, ваш герой не поддерживает оригинальные методы перевоспитания заключенных. Это природная вредность или он просто так ратует за традиционные способы? Вы сами поддерживаете новаторство?

— Я думаю, что Басов во всем ищет выгоду: где-то денежку подзаработать, а где-то — продвинуться по карьерной лестнице. В большей степени он работает из личных интересов. Я, конечно, отличаюсь от моего героя, и мне не чужды эксперименты, новые открытия. Это касается и актерской профессии. Например, недавно вышли новые проекты «ГДР», «Диверсант», «Мажор», и я пытаюсь себя поворачивать с разных сторон. Наша профессия заключается в том, чтобы быть разным, но оставаться с внутренним стержнем.

— На ваш взгляд, в чем главный посыл сериала «Камера Мотор» зрителям?

— Основная идея — при любых условиях, жизненных неудачах и неприятных обстоятельствах, если в вас есть внутреннее желание творить, вы все сможете реализовать.

— Насколько я знаю, в проекте было много натурных съемок на природе?

— Мы снимали в Тверской области. Рядом берег Волги, лес, природа, свежий воздух и прекрасная атмосфера, которая царила на площадке.

— Как вы думаете, почему сейчас именно лихие 1990-е так привлекают режиссеров?

— 1991 год был очень непростой, разрушилась идеология, вступила в жизнь современная Россия. В то время в банках бычки продавались от сигарет, свет отключали.

При этом открылся «занавес», появились жвачка, джинсы, кола... С одной стороны, мне туда бы не хотелось возвращаться. Я с болью наблюдал за поколением моих родителей, им было тяжело входить в новую реальность. С другой стороны, именно тогда произошло мое знакомство с театром, который спас меня от дворов и от неверных шагов.

Меня «отравило» театром — началась дружба, любовь и жизнь с театром, которая длится до сих пор. Так же и с кино, и с творчеством.

— Вы много времени уделяете воспитанию сына Юрия, который сейчас учится в школе. По вашему опыту, в чем задача отца в воспитании?

— Да, я уделяю время своему ребенку. Недавно мы вместе сели, посмотрели сериал «Слово пацана», поговорили о том времени. Конечно, воспитание в первую очередь идет от семьи, нужно с детьми разговаривать, направлять их. Я сравниваю с ним себя в том возрасте и прекрасно понимаю, что мы разные, у нас разные условия жизни. Но тут важно не тыкать пальцем, что у меня было хуже, а у тебя сейчас лучше, а разбирать ситуации, потому что у ребят сейчас есть свои сложности.

— Можно ли воспитать в ребенке любовь к Родине только в образовательном учреждении или прежде всего эта задача семьи?

— Может, потому, что я рожден в 1978 году, у меня нет вопросов, любить или не любить, выбирать или не выбирать, патриотизм заложен внутри. Чем? Воспитанием, родителями, тем временем, когда у тебя нет метаний. Ты любишь эту землю, любишь Родину, которая тебе дала образование, которая дала работу, известность.

ДОСЬЕ

Александр Обласов родился 26 апреля 1978 года в Приморском крае. В 2000 году окончил Екатеринбургский театральный институт, в 2005 году — режиссерский факультет ГИТИСа. Сыграл более 60 ролей в фильмах и сериалах: «Камера Мотор», «Мажор», «Холоп», «Вольная грамота», «Молодежка», «Огонь», «Хоккейные папы», «Коридор бессмертия», «ГДР», «Диверсант» и многих других.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

— Как проводите время с сыном Юрием?

— Из-за работы не так часто, как хотелось бы. Недавно путешествовали, решили сделать такой круг по республикам бывшего Советского Союза: Абхазия, Дагестан, Чечня. В Армению сейчас вот съездили и дальше хотим продолжить.

— Как отдыхаете после напряженных съемок?

— Главное — это путешествия и семья. Сейчас стараюсь больше читать, обращаться к истории, которая была моментами упущена. В моей жизни была музыкальная школа; у меня дома синтезатор, могу три аккорда побрянькать для души — хорошо отвлекает.

— Что сейчас считаете главной актерской задачей?

— Мы работаем, работаем и еще раз работаем во благо нашего прекрасного российского зрителя. Времена сейчас непростые, хочется всем пожелать больше обращать внимание на семью, детей, спорт. И смотреть легкое кино: такие комедии, как «Камера Мотор».

— Каких премьер с вашим участием ждать в скором времени?

— Зрителя ждет фильм «Руки вверх!», где я сыграл небольшую роль продюсера, и сериал «Лихие» — это тоже 1990-е годы, но совсем другая сфера — очень жесткая, очень непростая.

— Поделитесь впечатлениями от съемок сериала «Камера Мотор»?

— С режиссером Сашей Абдуллаевым я уже работал в одном проекте и рад, что он снова доверился мне. Мы искали с ним такого яркого персонажа, на грани, который уходит уже в остро характерного героя. Басов именно такой. Также я знал актеров моего поколения, а с молодыми — Пашей Рассомахиным и Софьей Сокур очень рад был познакомиться. Они замечательные, прекрасные ребята, талантливые, скромные и интересные. Атмосфера на площадке была очень приятная. Все разные, интересные.