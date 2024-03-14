Райан Гослинг и Эмили Блант на новых кадрах боевика «Каскадеры»
14 марта было опубликовано много кадров боевика «Каскадёры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант. На них показаны главные герои ленты в различных локациях.
Напомним, сюжет картины расскажет о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди, которая параллельно снимает свой первый фильм в карьере. Кресло режиссёра занял Дэвид Литч («Быстрее пули», «Дэдпул 2»).
Ряд журналистов уже посмотрели фильм и поделились своим мнением. Критики высоко оценили экшен-сцены, похвалили «химию» между Эмили Блант и Райаном Гослингом и подметили необычную особенность для современных блокбастеров: душевность.
Премьера «Каскадёров» состоится 3 мая в кинотеатрах по всему миру.
Новые кадры
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