«Не то, к чему я привыкла в России». Хаматова призналась, что ее тянет назад

Когда Чулпан Хаматова переехала из России, ей пришлось столкнуться с суровой реальностью. Жизнь больше не была такой радостной и беззаботной. В личные сообщения не прилетали хвалебные отзывы и благодарности, а телефон не разрывался от предложений по работе. Девушка была готова к тому, что ее быт изменится, но, как считает публика, до конца она серьезности проблем не понимала.

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«Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых. Но ничего страшного! Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово», — делилась Чулпан, отмечая, что со всей решительностью в свое время окунулась в проблемы эмиграции и даже отказалась от финансовой помощи своих друзей. Захотела подняться и заработать первые деньги сама. «Не кажется ли вам, что от каждой ее фразы веет грустью? Как будто хочет сказать, что скучает по дому, но не говорит, потому что знает, что будет потом», — высказывает свое предположение один россиянин, считая, что Чулпан стремится вернуться назад или хоть как-то сблизиться с Родиной.

В интервью же девушка говорит совсем иное. Она уверяет, что за рубежом у нее все в порядке и уезжать она не намерена.