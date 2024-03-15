Французскую актрису Жюльет Бинош избрали президентом Европейской киноакадемии

Французская актриса, обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус" Жюльет Бинош выбрана президентом Европейской киноакадемии.

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"Все члены совета Европейской киноакадемии единогласно предложили французской актрисе Жюльет Бинош стать преемником Агнешки Холланд на посту президента Европейской киноакадемии. Новый президент был выбран после того, как действующий президент, польский кинорежиссер Агнешка Холланд, решила уйти со своего поста в 2024 году", - говорится в заявлении Европейской киноакадемии.

При этом указывается, что "почетная роль президента Европейской киноакадемии имеет весьма символическое значение и воплощает то, что Академия хочет отстаивать".

"Жюльет Бинош, многолетний активный член Европейской киноакадемии, подтвердила, что готова взять на себя эту роль. Формально это произойдет с 1 мая 2024 года, после того, как большинство из 4,6 тыс. членов Европейской киноакадемии проголосуют за одобрение до конца апреля 2024 года", - подчеркнули в Европейской киноакадемии.

Жюльет Бинош родилась 9 марта 1964 г. в Париже. В 1983 г. дебютировала в кино - в небольшой роли в телесериале Жака Фанстана "Призрак замка Роборэй" (Dorothйe, danseuse de corde, 1983). Международная популярность пришла к Бинош в 1993 году. Тогда на экраны вышла первая часть драматической трилогии Кшиштофа Кесьлёвского "Три цвета: Синий" (Trois couleurs: Blue, 1993), в которой актриса исполнила главную роль (в последующих частях сыграла второстепенных персонажей).

Большинство наград Бинош получила за роль в фильме "Английский пациент" (The English Patient, 1996) в 1997 году - кроме "Оскара" ей вручили призы за лучшую женскую роль Берлинского международного кинофестиваля, Европейской киноакадемии, а также премии Гильдии киноактеров США и БАФТА за лучшую женскую роль второго плана. В 2010 году Бинош была удостоена премии Каннского кинофестиваля как лучшая актриса за фильм "Копия верна" (Copie conforme, 2009).