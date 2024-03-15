Умер актер Алексей Четвертков, звезда «Взломщика» и «Дороги в Назарет»

На этой неделе скончался российский актёр Алексей Четвертков в возрасте 58 лет. Об этом 12 марта сообщили представители народного театра «Глагол» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

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Причина смерти артиста не раскрывается. Четвертков наиболее известен зрителям по ролям в фильмах «Взломщик», «Дорога в Назарет» и сериале «Беглец».

Алексей был талантливым актёром. Его роли — яркие, глубокие, умные, точные и запоминающиеся — принесли ему огромную и искреннюю любовь зрителей. Но он был не только замечательным актёром, но и прекрасным человеком — скромным, отзывчивым, полностью отдававшимся любимому делу и требовательным к себе.

Ко всему почему, Алексей Четвертков играл и в спектаклях: «Двенадцать с половиной влюблённых дураков», «Человек, у которого было сердце величиной с арбуз», «Три мушкетёра» и многих других.