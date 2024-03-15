Ренату Литвинову назвали «Шапокляк» из-за остроносых ботинок

Актриса, режиссер Рената Литвинова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серию фотографий, сделанных на берегу моря.

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Перед камерой 57-летняя Рената Литвинова позировала в черном макси-платье и ботинках с острым носом. Образ дополнил черный зонт и солнцезащитные очки. В образе актриса пробежалась по песку. Однако поклонники не оценили авангардную обувь и написали об этом в комментариях.

«Ренату люблю, но здесь образ Шапокляк», «Весь образ портит обувь», «Шапокляк потеряла зонтик», «Откуда такие странные ботинки?» — написали они в Instagram.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

Недавно Рената Литвинова опубликовала редкую фотографию дочери Ульяны, которую родила от бизнесмена Леонида Добровского. Снимок был сделан в Париже. 22-летняя девушка позировала в черном тренче при выходе из подъезда. Волосы она распустила и оставила без укладки.