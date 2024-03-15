Актриса Агата Муцениеце появилась на публике в платье из кружева

Актриса Агата Муцениеце вышла на сцену в вечернем образе на премии в Москве. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

13 марта в историческом особняке «Дом Смирнова» состоялась церемония вручения ежегодной международной премии в области красоты Marie Claire Prix d'Excellence de la Beaute 2024. Для выхода на публику Агата Муцениеце предпочла «голое» платье-бюстье из белого кружева и с золотыми пуговицами, которое дополнила длинными перчатками. Волосы ей уложили в лаконичный низкий пучок и сделали макияж с угольно-черными стрелками.

Звезда «Закрытой школы» не раз говорила, что тщательно следит за весом и фигурой. Она не только качает пресс, но также три раза в неделю занимается бегом, чтобы поддерживать себя в форме. Она регулярно публикует в соцсетях фотоотчеты, отмечая, что старается не пропускать тренировки ни при каких обстоятельствах. Обычно актриса в день пробегает не меньше пяти километров, и делает это даже на отдыхе.