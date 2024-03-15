Актриса Екатерина Климова показала роскошную гардеробную с дорогой одеждой

Актриса Екатерина Климова не устаёт восхищать поклонников своей красотой и стилем. Наряды знаменитости часто становятся предметом обсуждения, а наблюдая за их разнообразием, фанаты задаются вопросом о том, где хранится всё это великолепие. Накануне Климова дала ответ - актриса показала свою гардеробную.

© 2x2.su (Благовещенск)

На своём YouTube-канале Екатерина Климова опубликовала видео, в котором рассказала, как хранит брендовые вещи, и поделилась лайфхаками от личного стилиста. Видео длится без малого двадцать минут, что позволяет составить впечатление о масштабах гардероба актрисы.

Сразу стоит оговорить, что гардеробная Климовой представляет собой отдельную комнату. Пространство в ней строго организовано: как рассказала знаменитость, часто ей приходится собираться за пять минут, и чтобы это удавалось - каждая вещь должна лежать на своей полочке. Многие вещи актрисы хранятся в прозрачных чехлах, платья висят на бархатных плечиках, а свитера во избежание катышков переложены листами пергамента. В прозрачных упаковках Екатерина Климова держит и обувь, чтобы было проще найти необходимую пару.

Так же организовано хранение украшений. Для них у Климовой имеется специальная хрустальная шкатулка: приходя домой, знаменитость снимает ювелирные изделия и помещает их именно туда - чтобы не терялись. А когда появляется время, знаменитость перебирает их, самые дорогие образцы отправляя в сейф.

Интересно, что за некоторыми вещами Екатерина Климова ухаживает самостоятельно. Это касается её любимых кашемировых свитеров. Для них у знаменитости всегда под рукой есть отпариватель, машинка для удаления катышков и специальная щётка. Самые дорогие экземпляры актриса может и постирать вручную.

Помимо свитеров из кашемира, Климова очень любит шёлковые платки и свою шубу из натурального меха. Она тщательно заботится о том, чтобы её не поела моль - для этого в каждый карман актриса кладёт мыло, которое играет роль ароматического саше.