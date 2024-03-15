Актриса Линдси Лохан, заявила, что не будет худеть после родов с помощью «Оземпика»

«Дрянная девчонка» стала мамой в 37 лет, а вернула добеременные формы так же быстро, как и ее более молодые коллеги по шоу-бизнесу. Опубликовав снимок в полный рост спустя полгода после родов, Линдси Лохан шокировала общественность.

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Звезда продолжила худеть и постепенно стала выходить в свет в открытых платьях. А завистливые пользователи Сети усомнились в том, что фигура актрисы — результат спорта и правильного питания, и, как заведено в 2024 году, уличили ее в приеме нашумевшего препарата для похудения.

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Линдси, впрочем, с публикой честна, а потому, когда журналист Bustle уточнил у звезды, что она думает об «Оземпике», она прямо ответила:

«К счастью, я в этом не участвую».

Тем не менее актриса чувствует «давление», ведь сейчас весь Голливуд одержим препаратом и, как следствие, худобой.

«Сейчас все такие тощие», — с горечью заметила звезда и добавила, что эта тенденция в шоу-бизнесе уже когда-то была.

Тем не менее Линдси не поддалась провокациям и пришла к тому, что девушка после родов в любом случае прекрасна. Более того, она уверена, что у молодой мамы есть заботы поважнее — например, забота о малыше.