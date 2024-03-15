Суд в Южной Корее дал условный срок актеру из "Игры в Кальмара" за домогательства

Южнокорейский суд приговорил 79-летнего актера О Ён Су, сыгравшего роль пожилого участника "Игры в кальмара" в одноименном телесериале, к условному сроку по обвинению в сексуальных домогательствах, произошедших семь лет назад. Об этом сообщило агентство Yonhap.

© Кадр из сериала "Игра в кальмара"

В 2017 году пожилой мужчина обнял и поцеловал женщину в щеку. Обвинения О Ён Су предъявили в ноябре 2022 года. Он собирается подать апелляцию на решение суда.

Актера приговорили к восьми месяцам тюрьмы с отсрочкой применения наказания два года (в судебной системе Южной Кореи часто выносятся приговоры с отсрочкой исполнения - обвиняемый не отбывает реальный срок в тюрьме, если не совершает правонарушений в указанный период). О Ён Су также должен пройти программу для сексуальных преступников.

В 2022 году О Ён Су получил премию "Золотой глобус" как лучший актер второго плана за роль в сериале "Игра в кальмара".