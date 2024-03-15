Умер актер и каскадер Грант Пейдж, звезда "Безумного Макса"

Скончался Грант Пейдж, гигантская легенда жанрового кинематографа. Пейдж - актер кино и ТВ, музыкант, продюсер, каскадер, постановщик и координатор трюков: Пейдж занимался ими практически на всех более-менее заметных боевиках и хоррорах, снятых в Австралии.

В первую очередь это, разумеется, линейка "Безумный Макс".

Пейдж сыграл убийцу в "Дорожных играх" - любимом австралийском фильме Тарантино. Элай Рот - соратник-друг Тарантино и также видный знаток нишевого кино - большой поклонник артиста.

Экранография Гранта Пейджа - порядка 150 пунктов: "Человек из Гонконга", "Обманувшие смерть", "Бешеный пес Морган", "Мистер Крутой" с Джеки Чаном, "Водяные крысы", "Зов убийцы", оригинальный "Рейк", "Полный жесткач".

В 2009-м вышла биографическая книга артиста - "Горящий человек: Трюк длиною в жизнь".

Про уход 85-летнего титана сообщил в соцсети режиссер Марк Хартли. Причина не названа.