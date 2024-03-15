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Актриса Юлия Пересильд заявила, что "Вызов" в Китае встретили с диким интересом

Актриса Юлия Пересильд в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что премьера фильма «Вызов» в Китае прошла с «диким интересом» для публики.

Юлия Пересильд рассказала, как фильм «Вызов» встретили в Китае
© РИА Новости
«Премьера фильма «Вызов» в Пекине. Интерес дикий! Зритель в восторге. 12 интервью за день у всех главных телеканалов, вчера [было] почти столько же. Пришли ученые, люди, непосредственно имеющие отношение к космосу. Вопросы интереснейшие задают. Спасибо, Пекин», — написала Пересильд.

Российская премьера «Вызова» состоялась 12 апреля 2023 года. Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В ролях — Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев.

Актеры
Вызов
Петр Дубров
Клим Шипенко
Антон Шкаплеров
Олег Новицкий
Елена Валюшкина
Милош Бикович
Александр Балуев
Владимир Машков
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