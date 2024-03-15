Умер актер Александр Емельянов, в январе ему исполнилось 53 года

Российский актер Александр Емельянов ушел из жизни вскоре после своего 53-летия.

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"Ушел из жизни артист Александр Александрович Емельянов. Верный друг, надежный партнер, замечательный муж и отец, светлый, добрый человек с удивительным чувством юмора, поэт и мастер слова с огромным сердцем", - сказано в некрологе, размещенном пресс-службой кемеровского Театра драмы Кузбасса имени Луначарского.

Тридцать лет Александр Емельянов был неотъемлемой частью души театра. В минувший вторник актер вышел на его сцену в последний раз.

"За годы службы им создана целая галерея глубоких, честных образов, навсегда оставивших свой след в сердцах зрителей и коллег", - отметили в пресс-службе.

Причина смерти артиста не называется.

Церемония прощания с Александром Александровичем Емельяновым проходит сегодня, 15 марта, в ритуальном комплексе "Пирамида" с 13:00 до 14:00 на улице Баумана, 2.