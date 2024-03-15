Актриса Кристина Бабушкина вышла на публику без кольца на пальце

Актриса Кристина Бабушкина стала гостьей премьеры нового сезона сериала «Беспринципные», который стартует 23 марта на Кинопоиске. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

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На премьере VALYA LUX (Кристина Бабушкина исполнила несколько песен из саундтрека сериала. Для выхода на публику она выбрала блестящий кардиган, сет-колье из жемчуга, топ и брюки. У актрисы также не было кольца на безымянном пальце.

Гостями вечера стали актеры сериала: Павел Деревянко, Анна Слю, Кристина Бабушкина, Ксения Утехина, Павел Табаков, Марина Доможирова, Катя Кабак, а также их друзья и коллеги: Мария Миногарова, Pharaoh, Алина Загитова, Оксана Лаврентьева, Влад Соколовский, Никита Тарасов, Юлия Пош, Маша Федорова и другие.

16 июня автомобиль, в котором находились Бабушкина с супругом, задержали, при осмотре машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили сверток с наркотическим средством массой 0,53 г. В момент задержания Гацунаев пытался съесть наркотики и укусил сотрудника ДПС за палец. Кристина Бабушкина проходит как свидетель по делу о хранении наркотиков ее мужа Андрея Гацунаева. Артистку допрашивали представители Следственного комитета.

Гацунаева отправили под домашний арест. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мужчина не признал вину и отказался от дачи показаний.

К работе после инцидента актриса вернулась в конце августа.