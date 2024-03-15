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Майкл Китон: «я бы одолел Дэнни Де Вито и Арнольда Шварценеггера в драке на «Оскаре»-2024»

На прошедшей церемонии «Оскар»-2024 журналисты пообщались с Майклом Китоном («Бэтмен», «Человек-паук: Возвращение домой»). В один момент на сцену вышли Дэнни Де Вито и Арнольд Шварценеггер.

Майкл Китон: «я бы одолел Де Вито и Шварценеггера в драке на "Оскаре"»
© Чемпионат.com

После этого актёр в шутку начал рассуждать, как бы одолел этих двоих в драке. По словам Китона, Де Вито может подкрадываться сзади из-за своего невысокого роста, а Шварценеггер чересчур медленный.

Дэнни — это тот человек, о котором я бы беспокоился. Он может подкрасться к вам сзади из-за своего маленького роста. Другого парня [Шварцнеггера] я бы просто отпустил. Он слишком медленный.

Следующим фильмом с участием Майкла Китона станет «Битлджус 2». В каст также вошли Моника Белуччи, Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Уиллем Дефо и другие.

Премьера ленты состоится 6 сентября.

Актеры
Бэтмен
Оскар
Человек-Паук: Возвращение домой
Дженна Ортега
Уиллем Дефо
Вайнона Райдер
Майкл Китон
Моника Белуччи
Арнольд Шварценеггер
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