Как сложилась жизнь Светланы Антоновой

Российская актриса театра и кино – Светлана Антонова имеет богатое портфолио – более 70 работ в кино, и с каждым годом ее кинокопилка успешно пополняется новыми проектами. Уже на 2024-й год с участием Антоновой запланировано 5 картин.

© Veasy.ru

Светлане под силу сыграть любую героиню и также убедительно перевоплотиться как например, в сериале «Последний из стаи» в полковника Романовскую, или судью в «Дело судьи Карелиной», хирурга в «Сводных судьбах», или экономиста на заводе в сериале «Казанова». Стоит отметить, что практически в каждой второй картине Антонова играет главную роль.

Но пожалуй, звездной работой для актрисы стал фильм «Охота на пиранью», в котором Светлана блестяще сыграла военного химика Ольгу Хмельницкую, а ее партнерами стали Машков и Миронов.

© Veasy.ru

Несмотря на широкий актерский диапазон, театральные критики также высоко оценивают работу артистки.

У Светланы есть старшая сестра, известная российская актриса – Наталья Антонова. Между родственницами разница в возрасте пять лет и обе артистки выглядят очень молодо.

К слову, моложавый вид и эффектная фигура позволили Светлане украсить страницы журнала «с зайчиком». Интересно, что на столь смелый шаг она решилась именно по совету старшей сестры.

© Veasy.ru

44-летняя не скрывает от публики, что для сохранения молодости обращается к услугам косметологов и пластических хирургов, делая щадящие процедуры для лица.

Сегодня личная жизнь Антоновой – это ее супруг известный актер и режиссер Александр Жигалкин, дочери Мария, Таисия и Аглая, и сын Арсений.

© Veasy.ru

Для звезды сериала «Пепел Феникса» это второй брак. Впервые она вышла замуж еще в студенчестве, от коллеги Антона Долина 19 лет назад родила дочь Машу, но этот союз через 11 лет перестал существовать, а причиной стал «адюльтер» ее мужа.

После развода, Светлана встретила Жигалкина и в 2012-м они стали супругами и родителями дочери Таисии. Через четыре года в семье произошло пополнение – родился наследник Арсений, а когда Антоновой исполнился 41 год, она в четвертый раз стала мамой – родилась Аглая.

© Veasy.ru

56-летний режиссер сериала «Воронины» трепетно и как к родной дочери относится к Маше, также и Антонова выстроила теплые отношения с детьми Жигалкина от прошлых браков.