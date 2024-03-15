Похудевшая на «Оземпике» Опра Уинфри разозлила фанатов

Американская телеведущая Опра Уинфри, которая похудела с помощью популярного препарата, показала фигуру и разозлила фанатов. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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70-летняя журналистка попала в объектив папарацци, когда направлялась на ток-шоу к ведущему Джимми Киммелу. На размещенных кадрах звезда предстала в темно-синих джинсах длины три четверти, желтом лонгсливе с люрексом и укороченной вязаной кофте в тон.

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При этом знаменитость продемонстрировала свои формы, подчеркнув талию и бедра с помощью одежды.

Известно, что сбросить вес Уинфри смогла с помощью лекарства для диабетиков «Оземпик». По ее словам, она избавилась от стыда перед приемом таких препаратов и теперь принимает их по рецепту.

Поклонники, в свою очередь, возмутились пропагандой такого способа похудения.

«Это самый безответственный поступок с ее стороны», «Она может позволить себе медицинскую помощь, необходимую для быстрого устранения любых побочных эффектов. Но многим из ее последователей не так повезло, и они могут пострадать от серьезных последствий», — высказались они в комментариях под статьей.

В феврале внешность Собчак на новом фото оценили фразой «села на "Оземпик"». 42-летняя журналистка предстала на размещенном снимке в джинсах с прямыми широкими штанинами, украшенными массивной серебристой цепочкой.