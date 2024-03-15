Поклонники раскритиковали Меган Фокс за чрезмерное увлечение бьюти-процедурами

Меган Фокс всегда была признанным эталоном красоты и женственности, однако за последние несколько лет внешность звезды сильно изменилась. Поклонники актрисы разделились на два лагеря: одни уверены, что перемены Меган пошли только на пользу, а вторые настаивают на том, что девушка потеряла свою индивидуальность.

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В социальных сетях разгорелся новый спор вокруг внешности Фокс. Звезда «Трансформеров» опубликовала в своём блоге кадры, на которых она собирается на светское мероприятие. Аккуратный макияж, нежно-розовые волосы и скромный наряд – казалось бы, к чему тут можно придраться.

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Однако пользователи Сети начали строчить негативные комментарии относительно того, как сейчас выглядит Меган. Поклонники отметили, что актриса слишком сильно увлеклась косметологией и стала похожа на сестёр Кардашьян: