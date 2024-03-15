Николас Кейдж ответил на вопрос о съемках в сериале про Человека-паука

Актер Николас Кейдж обсуждал свое возможное участие в новом сериале про Человека-паука Нуара. Об этом он рассказал Collider.

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«Ну, я могу сказать, что мы поговорили. Ни для кого не секрет, что мне нравится этот персонаж», — сказал актер, подчеркнув, что на данный момент это «просто разговор» и окончательное решение он не принял.

В феврале сообщалось, что Николас Кейдж является кандидатом на роль нуарного Человека-паука.

«Человек-паук Нуар» — будущий американский сериал, основанный на комиксах компании Marvel Comics об одноименном персонаже. Станет вторым сериалом в рамках франшизы «Вселенная Человека-паука от Sony». Действие сериала будет происходить в Нью-Йорке 30-х годов.