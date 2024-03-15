Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в новом «Парке Юрского периода»
Новость, проходящая в западных профильных СМИ как самый горячий слух уходящей недели: в очередной ленте про бесчинства клонированных ящеров мира Юрского периода может сыграть Скарлетт Йоханссон. Главную роль.
Изначально информация, судя по ссылкам, исходит от голливудского инсайдера Джеффа Снайдера.
Официальных подтверждений волнующим сведениям нет, но наблюдатели отмечают, что актриса как минимум один раз встречалась с создателями проекта - продюсером Фрэнком Маршаллом и режиссером Гаретом Эдвардсом.
Напомним: Эдвардс снял "Монстров" 2010-го, "Годзиллу" 2014-го, исключительную ленту вселенной "Звездных войн" "Изгой-один".
У фильма Jurassic World 4, находящегося в стадии препродакшн, уже есть дата премьеры - 2 июля 2025 года. О его разработке Universal объявила в феврале. Изначально режиссером значился Дэвид Литч (линейки "Джон Уик" и "Дэдпул"), но он уже через несколько дней оставил затею - "ввиду непримиримых творческих разногласий". (И это очень, очень печально.)
Конкретизации по сюжету нет, но, согласно косвенным кивкам, лента станет очередным ребутом - "запустит новую эру" в рамках франшизы, которая с большой долей вероятности проигнорирует героев обеих предыдущих трилогий.