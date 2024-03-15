Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в новом «Парке Юрского периода»

Новость, проходящая в западных профильных СМИ как самый горячий слух уходящей недели: в очередной ленте про бесчинства клонированных ящеров мира Юрского периода может сыграть Скарлетт Йоханссон. Главную роль.

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Изначально информация, судя по ссылкам, исходит от голливудского инсайдера Джеффа Снайдера.

Официальных подтверждений волнующим сведениям нет, но наблюдатели отмечают, что актриса как минимум один раз встречалась с создателями проекта - продюсером Фрэнком Маршаллом и режиссером Гаретом Эдвардсом.

Напомним: Эдвардс снял "Монстров" 2010-го, "Годзиллу" 2014-го, исключительную ленту вселенной "Звездных войн" "Изгой-один".

У фильма Jurassic World 4, находящегося в стадии препродакшн, уже есть дата премьеры - 2 июля 2025 года. О его разработке Universal объявила в феврале. Изначально режиссером значился Дэвид Литч (линейки "Джон Уик" и "Дэдпул"), но он уже через несколько дней оставил затею - "ввиду непримиримых творческих разногласий". (И это очень, очень печально.)

Конкретизации по сюжету нет, но, согласно косвенным кивкам, лента станет очередным ребутом - "запустит новую эру" в рамках франшизы, которая с большой долей вероятности проигнорирует героев обеих предыдущих трилогий.