Джеки Чан напугал фанатов изменившимся внешним видом

Фанаты знаменитого актера Джеки Чана выражают беспокойство по поводу его состояния здоровья, после того как несколько месяцев назад появились слухи о серьезной болезни. Сообщалось, что он получил черепно-мозговую травму во время съемок и был вынужден пройти экстренную операцию.

По данным StarHit, недавно Джеки Чан появился в общественности и поразил своих поклонников своим внешним видом. Многие отметили, что актер значительно постарел, выйдя с поседевшими волосами, «жидкой» бородой и глубокими морщинами.

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Новые фотографии Джеки Чана быстро распространились в Сети, вызвав обсуждения среди пользователей интернета, которые отметили, что актер значительно постарел и в его голубых глазах «потухла жизнь».

Известно, что в апреле ему исполнится 70 лет.