Элайджа Вуд и Эшли Джонсон озвучат мультсериал Among Us

Элайджа Вуд, Эшли Джонсон, Рэндалл Парк и Иветт Николь Браун озвучат мультсериал Among Us
Журналисты издания Variety сообщили, что главных героев в мультсериале Among Us озвучат Элайджа Вуд (кинотрилогия «Властелин колец»), Эшли Джонсон (серия игр The Last of Us), Рэндалл Парк («Аквамен», «С корабля») и Иветт Николь Браун («Странная парочка»).
Какие роли достались актёрам
- Элайджа Вуд — Зелёный амогус
- Эшли Джонсон — Фиолетовый амогус
- Рэндалл Парк — Красный амогус
- Иветт Николь Браун — Коричневый амогус
Мультсериал Among Us был анонсирован летом 2023 года. Производством занимается компания CBS Studios и её подразделение Eye Animation Productions. Анимацию создаёт студия Titmouse — до этого она работала над «Землёй дураков» и «Арло, мальчиком-аллигатором».
Проект основан на одноимённой игре, которая стала резко популярна в середине 2020 года. Сроки и дата премьеры мультсериала пока не раскрываются.
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