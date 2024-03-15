Чем известен Александр Ширвиндт: роли, учеба с Хрущевым и изобретение блюда

Чем известен актер театра и кино Ширвиндт: роли, учеба с Хрущевым и изобретение блюда
Сегодня в возрасте 89 лет в больнице скончался актер театра и кино, народный артист РФ Александр Ширвиндт. «ФедералПресс» решил вспомнить самые яркие работы актера.
Биография
Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. Его отец был скрипачом и играл в оркестре Большого театра. Мать была актрисой, выпускницей Второй студии МХАТ. Дед был врачом. Семья до начала Великой Отечественной войны проживала в Москве в коммунальной квартире по адресу Скатертный переулок, 5 А. Затем они были эвакуированы в город Чердынь Пермского края.
После школы Ширвиндт поступал сразу в два учебных заведения: в Театральное училище им. Щукина и на юрфак МГУ.
Деятельность в театре
Сыграл главные роли в дипломных спектаклях «Трудовой хлеб» А. Н. Островского и «Ночь ошибок» О. Голдсмита. Окончив училище с отличием, был принят в Театр имени Ленинского комсомола. Дебютировал на сцене театра в роли Белого офицера в спектакле по пьесе В. Вишневского «Первая Конная».
Основной успех молодому актеру принесли роли в спектаклях, поставленных А. В. Эфросом. Всего на сцене Театра имени Ленинского комсомола актер сыграл более 30 ролей.
С 1970 года Александр Ширвиндт – актер Московского театра Сатиры. В этом театре актер сыграл более 30 ролей и поставил немало спектаклей как режиссер. С декабря 2000 года он являлся художественным руководителем театра Сатиры.
Работы в кино
Дебютировал в кино в роли Вадима Ухова в фильме «Она вас любит». Снимался в фильмах «Приходите завтра», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Трое в лодке, не считая собаки», «Вокзал на двоих» и других.
Награды
Имеет множество наград. Является заслуженным артистом РСФСР, Народным артистом РСФСР, награжден орденами «Ключ дружбы», «За заслуги перед Отечеством» 1 степени.
Интересные моменты
Александр Ширвиндт учился в одном классе с Сергеем Хрущевым.
Является изобретателем блюда, которое пользуется большой популярностью в ресторане Дома актера. В этот омлет, помимо молока и яиц, входит минеральная газированная вода, которая придает ему пышности.
Напомним, Ширвиндт скончался 15 марта в больнице в возрасте 89 лет.