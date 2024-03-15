Алена Михайлова обрила голову ради роли

Актриса Алена Михайлова, получившая известность благодаря сериалу "Чики", предстанет перед зрителями в неожиданном амплуа - ради роли в фильме "Амура" девушка побрилась налысо. Съемки картины на днях завершились в Таиланде, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

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Михайлова в картине играет двух сестер-близняшек.

Одна сестра - сильная и уверенная в себе девушка, боец ММА, эта героиня как раз и дефилирует по съемочной площадке с прической "под ноль". Вторая сестра - хрупкая и немного наивная, в какой-то момент она сбегает в Японию и оказывается в секс-рабстве. Сестра-боец отправляется на поиски и на борьбу с Якудза.

Отчего события, которые должны были происходить в Японии, снимали в Бангкоке, не сообщается, но артисты, судя по всему, остались довольны процессом. Часть сцена также снимали в Петербурге и Москве.