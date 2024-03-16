Актрису Наталью Селезневу госпитализировали с воспалением легких

Народную артистку России Наталью Селезневу, известную по фильмам режиссера Леонида Гайдая, доставили в больницу с двусторонним воспалением легких. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщила сама артистка.

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— Лежу в больнице с двусторонним воспалением легких. Где-то подхватила, вирусное воспаление. Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили, — поделилась звезда с ТАСС.

Она рассказала, что находится в медучреждении уже три дня, по поводу ее выписки врачи пока прогнозов не делают.

Актер Федор Добронравов отменил все свои концерты на ближайший год. По данным СМИ, такое решение артист принял в связи с состоянием своего здоровья. В феврале он обратился в клинику с жалобами на боли в шее, позвоночнике и горле. После проведения осмотра медики в срочном порядке госпитализировали его в нейрохирургическое отделение.

Заслуженной артистке России Нонне Гришаевой вызвали скорую помощь из-за внезапных судорог и боли в животе.