Безрукова рассказала об обещании ее погибшему сыну

Актриса Ирина Безрукова поделилась с подписчиками тайным обещанием, которое дала своему единственному сыну Андрею, умершему девять лет назад, соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале. По словам артистки, он хотел, чтобы в ее жизнь вернулись радость и любовь.

Андрюша от всей души хотел, чтобы я вернула в свою жизнь любовь и радость. И я очень стараюсь по сей день следовать его такой искренней просьбе, — написала киноактриса.

Тяжелая утрата, как подчеркнула Безрукова, до сих пор отражается на ее жизни. Именно обещание сыну помогает преодолевать боль от потери, призналась она.

Не могу сказать, что нахожусь в конечной точке принятия, я до сих пор учусь жить эту жизнь заново, — добавила артистка.

К сообщению Безрукова прикрепила несколько фотографий с их совместного отдыха во Вьетнаме. По ее словам, снимки были сделаны незадолго до рокового.

Андрей умер в 25 лет в результате несчастного случая. Как рассказывала сама киноактриса, сын поскользнулся в ванной, упал и ударился виском.

Ранее Безрукова призналась, что у нее не очень состоятельное окружение, поэтому она никогда не получала в подарок лимузины, острова и смартфоны. По словам актрисы, для нее не так важна стоимость презента. При этом артистка положительно оценила вариант с подарком цветка в горшке.