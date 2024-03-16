Актер Тимоти Шаламе скрыл отношения с Кайли Дженнер из-за карьеры

Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе решили скрывать отношения и отказались от выхода на публику. Об этом сообщает Daily Mail.

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Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вновь заметили на свидании в одной из кофеен Лос-Анджелеса. Их узнали, несмотря на то, что они и постарались скрыть свою внешность за капюшонами.

Инсайдер издания добавил, что пара начала все скрывать из-за того, что Тимоти Шаламе почувствовал дискомфорт из-за внимания прессы к его личной жизни, которое он хотел бы перенаправить на освещение второй части «Дюны».

«Тимоти не понравилось, что его поцелуй с Кайли на «Золотом глобусе» отвлек внимание от причины, по которой он пришел на премию. Его карьера набирает обороты, и он хочет позволить ей процветать, чтобы о нем судили, основываясь на его таланте, а не на том, с кем он встречается или не встречается. Кроме того, он хочет защитить свои отношения с Кайли», — заявил инсайдер издания.

Кайли Дженнер встречается с актером Тимоти Шаламе несколько месяцев. Влюбленные перестали скрывать свой роман в начале сентября, когда вместе появились на финальном матче US Open. На мероприятии модель и актер сидели в обнимку и целовались. Осенью Кайли Дженнер нечаянно показала обои своего iPhone во время Недели моды в Милане. На них было поставлено совместное селфи с Тимоти Шаламе. На снимке актер целовал ее в щеку. Однако недавно появились слухи о расставании Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Интернет-пользователи считают, что звезды разошлись, поскольку они уже долгое время не выходят вместе на публику.