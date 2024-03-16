Умер актер и режиссер Джо Кэмп, создатель франшизы про пса Бенджи

Ушел из жизни Джо Кэмп, американский режиссер, актер, продюсер, сценарист и так далее. Артисту чуть больше месяца оставалось до 85-летия.

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Главное детище Кэмпа, лауреата "Эмми", - раскидистая франшиза о приключениях пса Бенджи. Первый фильм, одноименный, вышел в 1974-м, вылившись далее в сонм продолжений и, разумеется, ребут.

К производству была со временем подключена вся семья - первая жена, Кэролайн Кэмп (умерла в 1997-м) и оба их сына, ставших режиссерами.

"Бенджи" - одна из самых известных в истории кино "собачьих серий". В нее входят картины "Ради любви к Бенджи", "История Бенджи", "Бенджи в деле", "Бенджи потерялся", "Возвращение Бенджи" и всякое такое.

Изначально Кэмп с усилиями собрал 500 000 долларов для своего дебютного "Бенджи" и, практически не имя опыта в Голливуде (если не считать съемок в массовке), проработал все самостоятельно.

В итоге проект собрал в прокате 40 000 000 долларов. Или, как подсчитали аналитики, - 250 000 000 по нынешним меркам.

Студии, раз за разом до того отказывавшие режиссеру, обгрызли себе локти. Особенно если учесть, что, согласно иным подсчетам, прибыль от проекта может составлять - 600 000 000 "новыми". Что выводит Кэмпа в топ самых успешных инди-режиссеров.

Кэмп умер утром пятницы в своем доме в Теннеси, - сообщил THR его сын Брэндон. Причиной называется продолжительная болезнь.