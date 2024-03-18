Сидни Суини появилась в откровенном топе на премьере фильма «Омен. Непорочная»

В пятницу Сидни Суини надела поистине скульптурное произведение искусства на премьеру своего нового фильма «Омен. Непорочная» в Лос-Анджелесе. Поразительный белый топ от Balmain был сконструирован из тканевых цветов и дополнен парой рук, обернутых вокруг её талии. Складывалось ощущение, что они держат букет за стебли!

Актриса сочетала его с чёрными брюками с широкими штанинами и в остальном придерживалась простоты в выборе причёски и украшений.

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Сидни Суини на премьере фильма «Омен. Непорочная», 2024

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