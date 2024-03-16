Джеймс Марсден будет сниматься в «Дэдпул и Росомаха»? Актер проговорился

Актер Джеймс Марсден намекнул, что вернется к роли мутанта по кличке Циклоп и появится в фильме «Дэдпул и Росомаха». Звезда франшизы «Люди Икс» сообщил о завершении съемок «Соник 3», в которой принял участие, а также отметил, что часть работы проходила рядом со студией «Дэдпула».

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Мы только что закончили. Вообще-то, мы были рядом со съемками «Дэдпула 3»

Комментарий Марсдена подогрел интерес фанатов киновселенной Marvel, после чего начали появляться слухи о возможном появлении его персонажа в фильме.Премьера третьей части о «Дэдпуле и Росомахе» намечена на 26 июля 2024 года.