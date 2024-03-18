Дж. К. Симмонс и Том Холланд до сих пор не виделись в жизни

Издание Comic Book взяло интервью у Дж. К. Симмонса, играющего роль Джоны Джеймсона в фильмах Marvel. Он рассказал о том, что они с Томом Холландом до сих пор так ни разу и не встретились вживую.

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По словам актёра, им просто пока не удалось пересечься, даже на специальных сборах актёров для рекламы фильма.

Ну, я действительно появился на экране только с Тоби. Даже люди в индустрии и СМИ ошеломлены, когда я говорю, что никогда не встречался с Томом Холландом. Наши пути не пересекались даже на премьерных показах фильма.

Симмонс отметил, что в трилогии Сэма Рэйми про Человека-паука у него была более важная роль, чем в «Нет пути домой», но он рад, что авторы фильма органично добавили его персонажа в ленту.